В Петербурге и Ленобласти может появиться несколько десятков розничных магазинов сети "Светофор". Это жесткий дискаунтер, фирма уже зарекомендовала себя тем, что продает товары на 20% ниже среднерыночных за счет работы напрямую с производителями. Ассортимент - продукты и непродовольственный товар - продается с минимальной торговой наценкой.

На Северо-Западе сеть представлена супермаркетами самообслуживания. Торговые площади как правило располагаются на территориях не меньше 800-1200 кв. м, ассортимент составляет 1,5- 2 тысячи наименований.

В Петербурге формат настоящего дискаунтера представлен "Технологом", универсамом "Народный" и сетью "Оптоклуб "Ряды".

Для новых магазинов в Петербурге уже подыскиваются арендные площади - в городе и Ленобласти могут быть открыты несколько десятков торговых точек. Об этом сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на Владимира Гушана, директора по развитию сети "Светофор" в Петербурге и Ленобласти.

Девять торговых площадей сети уже работают в Карелии, Республике Коми, Вологде, Пскове и Ленобласти. В целом по России сеть насчитывает уже свыше 800 магазинов в 48 регионах России.

Сеть магазинов "Светофор" начала свое развитие в Красноярске. Ранее в магазинах некоторых городов было установлено правило - сумма покупки не должна быть меньше 300 рублей. Однако Роспотребнадзор такую инициативу не оценил и штрафовал сеть за ущемление прав потребителей.