Петербуржец, обливший возлюбленную серной кислотой, получил срок.
Мужчина обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.
В марте 2016 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения облили спящую подругу заранее приобретенным литром серной кислоты.
Он вылил раствор женщине на голову, шею, туловище, руки и ноги. Свои действия петербуржец объяснил ревностью.
В результате действий ревнивца женщина получила глубокие химические ожоги 3-4 степени 61% поверхности тела. Она была доставлена в больницу, где впоследствии скончалась.
Подсудимый полностью признал свою вину в содеянном, отметили в пресс-службе ведомства.
Суд признал ревнивца виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на 8,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.