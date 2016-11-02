В город пришла зима, и ожидается, что ноябрь - 2016 станет самым холодным за последние 8-10 лет. Синоптики сообщают, температура воздуха в ноябре хоть и может еще подняться, но на общей картинe это никак не отразится. Об этом Metro рассказал Александр Колесов, главный синоптик Петербурга. В первой декаде температура будет держаться около минус пяти, в дальнейшем - может опуститься до 10 градусов мороза. Снег редко будет сменяться дождем и мокрым снегом, это будет ближе к середине месяца. Но все...