Заказное убийство готовилось в 2014 году. Однако организатор и исполнители были пойманы сотрудниками полиции до того, как успели совершить задуманное.

Тем не менее первый судебный процесс в 2015 году закончился оправдательным приговором. Организатор покушения был отпущен и подался в бега, а двое исполнителей остались в изоляторе, поскольку были признаны виновными в незаконном обороте оружия.

Приговор был обжалован прокуратурой, Санкт-Петербургский городской суд его отменил и отправил на новое рассмотрение.

Со второй попытки следователям удалось собрать достаточно доказательств для вынесения обвинительного приговора.

В ходе следствия было установлено, что организатор нанял двух киллеров для убийства проживающего в Санкт-Петербурге мужчины, имеющего авторитет в криминальных кругах, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Организатор передал исполнителям автомат Калашникова и 2 пистолета с боеприпасами, а также 550 тысяч рублей.

Вечером 17 марта киллеры поджидали свою жертву у одного из домов по 5-му Предпортовому проезду. В этот момент их и задержали сотрудники полиции.

По приговору суда один из злоумышленников получил 6 лет лишения свободы c отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, его сообщник получил 6,6 лет.

Организатор покушения находится в розыске. Заказчик до их пор не установлен.