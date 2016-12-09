В Петербурге погода снова становится зимней - в ближайшие сутки в городе температура воздуха опустится до минусовых значений.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 9 декабря, в Петербурге будет около 0 градусов, без осадков, ветер умеренный - до 10 м/с, очень низкое атмосферное давление - 745 мм рт столба.

В ночь на субботу, 10 декабря, в Петербурге похолодает до -6 градусов, ветер усилится до 13 м/с, давление начнет расти. В выходные в городе будет без осадков, -5-7 градусов, облачно с прояснениями.

Зимняя погода задержится в Петербурге подольше - метеорологи обещают, что до 20-х чисел декабря в городе сохранится минусовая температура воздуха. Вновь пройдут сильные снегопады. Наиболее вероятен снег в начале следующей недели - 12, 13 и 14 декабря.

По предварительным прогнозам, в последних числах декабря петербуржцев вновь ждет оттепель - столбики термометров поднимутся до отметки в +2 градуса.

Но к Новому году в Петербурге зима вновь вступит в свои права и в городе похолодает до -15.