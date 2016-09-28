Об обрушении верхнего этажа дома на Большом Сампсониевском проспекте сообщили подписчики паблика "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург" сегодня в 16.15.
Позже очевидцы уточнили, что рухнул последний этаж дореволюционного корпуса завода “Новый Лесснер”, незаконный снос которого был остановлен в минувшую субботу.
Представителям администрации Выборгского района и градозащитникам удалось отстоять здание, однако после этого дореволюционный корпус простоял недолго.
Площадь обрушения составила 200 кв.м, сообщили Metro в ГУ МЧС по Санк-Петербургу. На месте работает 2 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал.
Причины обрушения пока не установлены.
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