В субботу, 17 декабря, обновлённый Музей логистики откроет двери для посетителей. Накануне этого события там побывали корреспонденты Metro.

Отыскать здание на Кожевенной линии получилось только после нескольких попыток. Сооружение из контейнеров мы обнаружили в тихом месте на берегу Финского залива – с видом на ЗСД и причалы Морского порта.

У входа журналистов и первых гостей – группу студентов логистического колледжа – встретил директор музея Максим Максимов.

– 70% всех грузов в мире перевозят в контейнерах, очень символично, что наш музей собран из них, – рассказал директор. – Можно сказать, что он сделан из экспонатов.

На экскурсии мы узнали, как устроен новый петербургский порт «Бронка», а у стенда, посвящённого автомобильной логистике, посмотрели на модель грузового концепт-кара будущего.

– Грузовик с системой «траснпарентиус» (на задних дверях автомобиля транслируется видеосигнал с камеры, закреплённой на передней части машины. – Прим. ред.) придумали в студии Артемия Лебедева, а мы сделали его модель для музея, – объяснил Максим Максимов.

Но, пожалуй, самой интересной была интерактивная часть экскурсии.

С помощью радиоуправляемого погрузчика мы доставляли маленькие грузовые палеты на игрушечный склад, а также пытались правильно распределить игрушечный груз на модели судна.

– Наш музей можно разобрать и вместе со всеми экспонатами перевезти куда угодно, – рассказал директор. – Возможно, мы будем отправлять его на гастроли.