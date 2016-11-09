В морском порту Петербурга задержали 100 тонн кукурузы из ЮАР, зараженной опасным заболеванием.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, при проведении карантинного фитосанитарного контроля партии зерна кукурузы для попкорна из Южной Африки специалисты обнаружили внешние признаки поражения продукции болезнью растений.

Экспертиза подтвердила, что кукуруза заражена карантинным заболеванием – диплодиозом кукурузы или сухой гнилью.

Партия гнилой кукурузы для попкорна была отправлена на промышленную переработку.

Диплодиоз или сухую гниль вызывает микроскопический гриб, который широко распространен в США. В Америке его называют одним из наиболее опасных заболеваний кукурузы.

Заболеванию подвержены все части растения, но больше всего страдают початки кукурузы, которые становятся серовато-бурыми и сморщиваются ко времени уборки урожая.