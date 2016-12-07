В Петербурге полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам. В середине декабря в городе начнут открываться новогодние ярмарки и базары.

О предстоящем Новогоднем Базаре сообщили в Новой Голландии. Там можно будет купить подарки себе и близким к празднику. Откроется базар 17 декабря и будет работать до 8 января 2017 года. Вход бесплатный. Подробнее - ниже.

15 декабря в СКК Петербурга открывается выставка-ярмарка «Новогодний подарок». Участие в ней примут более 750 компаний из России и зарубежных стран. На ярмарке можно будет купить одежду, обувь, украшения, сувениры и игрушки, товары для дома, эксклюзивные подарки и изделия Handmade. Эти товары будут продаваться на арене СКК, а в фойе можно будет купить мясные и рыбные деликатесы, фермерские продукты, мед, выпечку, кофе и чай и другие полезные продукты. Выставка будет работать три дня - с 15 по 18 декабря. Вход - 100 рублей. Пенсионерам и детям до 7 лет - бесплатно.

Рождественская благотворительная ярмарка откроется 17 и 18 декабря в Анненкирхе. Здесь тоже можно будет купить самые разные подарки и сувениры к Новому году. Гостей ярмарки также ждет развлекательная программа - будет звучать живая музыка, хор исполнит рождественские песни.

- Сам Санта Клаус приедет поздравить всех присутствующих, получить письма с желаниями и сделать на фоне фотозоны снимок на память. А в зоне фуд-корта можно будет приятно подкрепиться и согреться ароматными напитками, - рассказали Metro организаторы ярмарки. Вход свободный.

Еще ближе к Новому году - 24 декабря - в Петербурге откроется городская рождественская ярмарка у ТЮЗа, на Пионерской площади. Работать она будет по 8 января. Подробнее ЗДЕСЬ.

В ДЛТ уже открылся традиционный Новогодний базар. В этом году он разместился на Детском этаже, а его площадь возросла вдвое. Здесь представлены сотни подарков и праздничных украшений для дома - елочные игрушки, гирлянды, музыкальные шкатулки, сувениры, предметы декора и свечи.

- В атриуме на 1 этаже установили высокую пышную ель. А площадь у эскалаторов украсила классическая детская карусель с елочными игрушками. В рамках Новогоднего базара в ДЛТ открылась упаковочная станция, где можно упаковать подарки или отдельно приобрести праздничную упаковку: коробки, банты и ленты. Новогодний базар продолжит свою работу до 7 января, - рассказали Metro в ДЛТ.

Также стало известно, что в Петербурге будет отменена запланированная ранее нвогодняя ярмарка "Северное сияние", которая должна была проходить на Малой Конюшенной улице с 10-го декабря по 10-е января.

- Организационный комитет фестиваля и участники с сожалением сообщают об отмене мероприятия в связи с административными препятствиями, не зависящими от организаторов, - говорится на официальной страничке фестиваля "ВКонтакте".