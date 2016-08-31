Погода в Петербурге в последний день лета наладилась. 31 августа в городе ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха - +18-20 градусов, ветер умеренный - в порывах до 10 м/с.

По прогнозу синоптиков, такая погода простоит недолго. 1 сентября - на радость школьникам и их родителям - в Петербурге будет солнечно, без дождей, до +19 градусов.

А вот в пятницу, 2 сентября, в городе уже возможны проливные дожди, но местами и кратковременные. Температура воздуха останется комфортной - до +20 градусов.

По предварительным прогнозам, в субботу в Петербурге - солнечно и без осадков.

Погода испортится в воскресенье - температура воздуха понизится и пойдут дожди. Первая рабочая неделя сентября начнется с пасмурной погоды и похолодания до +15 в дневные часы.