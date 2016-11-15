Сразу стоит оговориться, что родители малыша находятся в бракоразводном процессе. Ребёнок последнее время проживал в квартире с отцом и бабушкой. Мама малыша имеет постоянную регистрацию в Чите.

В полицию о пропаже ребёнка заявил 26-летний отец. Из заявления следует, что молодой мужчина, генеральный директор одного ООО, он вернулся домой, а малыша не было, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Утром 14 ноября в дверь квартиры на Среднеохтинском проспекте в Красногвардейском районе, где находился мальчик со своей 45-летней бабушкой, позвонил неизвестный мужчина. Он был в сопровождении молодой женщины. Незнакомец представился судебным приставом и забрал ребёнка.

По словам бабушки, женщина внешне была похожа на мать ребенка.

Полиция выясняет обстоятельства.