30 ноября в Санкт-Петербурге официально завершается сезон навигации на Неве. Отметим, что с 15 ноября в связи с похолоданием и снегопадами была завершена навигация по рукавам Невы. В ночь на 1 декабря по существующему графику разводить мосты на Неве и Малой Неве уже не будут. Об этом сообщает пресс-служба «Мостотреста».

Разовая разводка мостов будет осуществляться по заявкам. Об этом будут уведомлять накануне. До следующего сезона автомобилисты теперь смогут воспользоваться переправами через Неву и Малую Неву.

В пресс-службе предприятия также отметили, что минувшей ночью разводили только Дворцовый мост — для обслуживания механизмов крыльев.