В подъезде дома №79 в одном из корпусов на Витебском проспекте Петербурга соседи нашли ребенка. Произошло это в ночь с 24 на 25 ноября. Мальчик был голый и ничего не говорил. Взрослые одели его, доставили в отделении полиции.

В соцсетях появилось сообщение о поиске родителей: "24.11.2016 в 33 отделение полиции был доставлен мальчик. На вид 5-6 лет. Мальчик был голый. Не говорит. Возможно умственно отсталый. Полицейские просят обратить внимание на информацию и заранее благодарят за звонки узнавшего по телефону: 573-47-73".

Уже к полудню пятницы 25 ноября родственников мальчика обнаружили. Как сообщают СМИ, семья неполная - и неблагополучная. Мать ушла в запой после того, как полгода была "подшита". Отца в семье нет.

То, что ребенка не было дома, мать и бабушка поняли, лишь когда его привели полицейские.

Напомним, в начале осени в Тыве потерялся трехлетний ребенок. Но в этой истории ребенок ушел самостоятельно и не куда-нибудь, а в тайгу. Там он прожил три дня.

Ребенок потерялся 18 сентября в селе Хут Пий-Хемского района. Он ушел гулять со двора, пока его бабушка была занята делами по хозяйству. Родителей в этот момент дома не было.

На поиски ребенка отправились полицейские, местные добровольцы, кинологи с собаками - всего более 100 человек. На место происшествия вылетел вертолет. Мальчика искали без перерыва три дня и нашли - в поле двух километрах от населенного пункта. Малыш был жив и вполне здоров.