Вчера в службу "112" поступил анонимный звонок. Неизвестная женщина сообщила, что станция метро "Улица Дыбенко" и поликлиника №87 в Невском районе заминированы.

Станцию метро закрыли на вход и выход, а персонал и посетителей поликлиники эвакуировали.

Метро "Улица Дыбенко" и поликлинику в Невском районе Петербурга закрывали на проверку

В ходе проверки объектов, специалисты не обнаружили никаких взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Сотрудники вневедомственной охраны сумели установить личность звонившей. Ею оказалась 41-летняя петербурженка. Телефонный розыгрыш женщина устроила, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма против шутницы возбудили уголовное дело.

Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде.