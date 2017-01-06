В Санкт-Петербурге в поселке Парголово сотрудники правоохранительных органов нашли замёрзшего насмерть мужчину. Скончавшийся был одет лишь в трусы, майку и носки, сообщают ИА "Народные новости". Тело было найдено возле дома 68 по улице 1 Мая.

Согласно визуальному осмотру, на вид скончавшемуся было около 40 лет. Полицейские не зафиксировали на теле никаких признаков насильственной смерти.

По имеющейся информации, мужчину уже несколько дней разыскивала полиция. Некоторое время он числился как потерявшийся без вести.