Нападению подвергся банкомат на Среднем проспекте Васильевского острова.

Под покровом ночи шестеро неизвестных зашли в помещение круглосуточной зоны банка и вынесли незакрепленный банкомат наружу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербурга.

С помощью молотка грабители достали кассету с деньгами и скрылись с места преступления на автомобиле до прибытия группы задержания частного охранного предприятия.

Злоумышленникам достался неплохой куш: 3,6 миллиона рублей, 20,4 тысячи долларов США, 25 тысяч евро. В общей сумме было похищено почти 7 миллионов рублей.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и разыскивает преступников.