В Петербурге привлечены к дисциплинарной ответственности три педагога школы №700 Василеостровского района - это два замдиректора и педагог-психолог. На наказании настаивали следователи района, работающие по делу об убийстве женщины, которое произошло в апреле этого года.

В убийстве подозревается бывший учащийся школы №700, 16-летний десятиклассник. Он жестоко избил родную мать в ходе ссоры. От полученных травм женщина скончалась. Все произошло 16 апреля 2016 года в квартире одного из домов по улице Нахимова.

Как уточнили в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу, мальчик жил с мамой, без отца (родители были в разводе).

- Школьник воспитывался в неполной семье, не получал должного внимания со стороны педагогов, в связи с чем факт наличия конфликтной ситуации в его семье сотрудниками школы выявлен не был, психологическая помощь ему не оказывалась, профилактические мероприятия с ним не проводились, - отметили в ведомстве.

В итоге в рамках расследования уголовного дела по факту убийства (ч.4 111 УК РФ) было внесено представление в адрес руководства школы - об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

По результатам рассмотрения представления педагоги были привлечены к дисциплинарной ответственности. Какого рода наказание понесли учителя школы - выговор или увольнение, не уточняется.

Добавим, средняя общеобразовательная школа № 700 находится на 9-й линии В.О., была открыта в 2000 году и специализируется на углубленном изучении иностранных языков.