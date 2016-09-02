С наступлением осени в Петербурге активизировались дорожники. В городе начались масштабные ремонты ключевых автомобильных трасс. С 1 сентября ремонтируют проспект Стачек, с 3 сентября ремонтные работы начнутся на Софийской улице.

Там будет проводиться замена асфальта. Первый участок, куда придут дорожники и где введут ограничения движения - от Гамбургской площади до улицы Салова. Отмечается, что движение ограничивать будут поэтапно. Полностью перекрывать улицу Софийскую не станут.

Ремонт Софийской улицы начнётся с перестановки бордюрного камня, затем подрядчик приступит к работам по фрезерованию и асфальтированию проезжей части.

- После 10 октября будут проведены работы по ремонту тротуаров, озеленению и устройству новых пешеходных ограждений, - сообщили Metro в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, - В соответствии с распоряжением ГАТИ, работы на Софийской улице продлятся до 15 октября.

Добавим, Софийская улица в Московском районе Петербурга является ключевой для движения автомобилей, курсирующих между югом и центром города. Часто на магистрали образуются большие пробки - в часы пик или из-за серьезных ДТП. Ремонт усугубит ситуацию на Софийской. Автомобилистам нужно быть готовым к заторам на время ремонта трассы.

По словам подрядчика, ОАО «Асфальтобетонный завод №1» выпустит для ремонта Софийской улицы более 20 000 тонн асфальтобетонной смеси ЩМА-20, которая применяется на городских скоростных и магистральных улицах и дорогах с интенсивным движением.

Этот вид смеси содержит 70–80% гранитного щебня или щебня габбро-пород, который более устойчив к образованию колейности.