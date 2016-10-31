Сильный снег может обрушиться на Петербург во второй половине недели. Об этом предупреждают синоптики.

Последний день октября и первый день ноября еще будут "плюсовыми" и без снега и дождя. По прогнозам, столбики термометров поднимутся до отметки в +2-4 градуса, во вторник даже может выглянуть солнце.

В середине недели в Петербурге усилится ветер - до 11-13 м/с, температура воздуха понизится до -1-2 градусов и пойдет сильный снег. Осадки прогнозуруют на вечер среды/четверг. Снег будет идти несколько дней.

В первые выходные ноября ожидается заметное похолодание - до -4-6 градусов, осадки прекратятся.