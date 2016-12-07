В течение дня 7 декабря в Петербурге погода изменится, температура воздуха повысится на несколько градусов. После -5 утром к вечеру в городе будет до +2. По прогнозу синоптиков, в Петербурге в среду ожидается сильный ветер - до 16 м/с, без осадков.

Оттепель в Петербурге задержится на несколько дней. В четверг, 8 декабря, в городе ветер утихнет, но пройдет дождь со снегом, давление упадет до минимальных значений - 743 мм рт столба.

Обратный процесс - резкое похолодание и изменение температуры на несколько градусов в течение дня - ожидается в Петербурге в пятницу, 9 декабря. Утром и днем в городе будет 0..+2 градуса, дождь со снегом, а к вечеру начнется похолодание и столбики термометров опустятся до -4 градусов.

В выходные горожан ждет морозная погода с резким холодным ветром, временами будет выглядывать солнце. Зимняя погода простоит в городе как минимум до конца декабря.