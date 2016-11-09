Петербург начали готовить к новогодним праздникам. В сетевых магазинах уже давно появились ёлочные игрушки, искусственные деревья, мишура и гирлянды. 9 ноября фотокорреспондент Metro застал момент установки искусственной новогодней ели напротив Гостиного двора. Днём на каркас закрепили ветки и украшения. В скором времени начнут развешивать украшения во всех районах города.

Медиацентр Правительства Санкт-Петербурга поделился фото вариантов, в какой тематике будут украшены новогодние ёлки в разных районах города. Отметим, что большинство украшений будут использоваться не впервые.

А вот искусственные деревья, по словам председателя комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Сергея Серезлеева, город не закупал уже 10 лет. Поэтому пришлось потратить 38 млн.рублей на 18 елей. Всего же в городе установят 54 искусственные ели. К новогодним праздникам на Сенной площади, которую не так давно освободили от торговых точек, также появится своя ёлка.

На Дворцовой площади Петербурга, как и последние 3 года, скорее всего будет установлено искусственное дерево, которое Смльный приобрёл ещё в 2013 году.