В Санкт-Петербурге в 20:00 закрылись все избирательные участки. Согласно имеющимся данным, на выборы в Государственную Думу РФ в городе пришло менее трети горожан. По информации избирательной комиссии Петербурга, на 18:00 явка составила 25,67%, сообщает "Российская газета".

Таким образом получается, что на участки пришли более чем 979 тысяч человек, чтобы отдать свой голос за ту или иную партию. Всего в Северной столице зарегистрировано 3 миллиона 790 тысяч 540 избирателей.

Отметим, что в Москве цифры были ненамного выше. Там явка на голосование составила 28,62%.

Сейчас в Петербурге идёт подсчет голосов.

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