В Московском районе Петербурга накануне вечером пострадал мужчина, которого дважды переехали на пешеходном переходе.

Как сообщает Spbvoditel.ru, авария в Московском районе Петербурга произошла около 22:00. Двойной наезд на пешехода была зафиксирован у дома 51 по Варшавской улице.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, сначала на мужчину, переходившего дорогу по "зебре", наехала Lada Priora. Пешехода отбросило на встречную полосу, где на человека наехала ещё и Toyota.

В результате ДТП 30-летний мужчина получил тяжкие травмы. По факту аварии начата проверка.