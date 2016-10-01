Как сообщает издание Life78, забытой в коляске девочке было примерно пять месяцев.

Очевидцы откатили коляску с малышкой с проезжей части к остановке, после чего вызвали скорую помощь и полицию.

Девочку госпитализировали в Центр медицинской и социальной реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей, им. В.В. Цимбалина.

Состояние здоровья ребёнка вызывает у врачей некоторые опасения.

Родители малышки уже найдены и доставлены в полицию. По информации «Лайфа», отец девочки ранее уже привлекался к уголовной ответственности.