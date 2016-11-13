Самый известный триптих Иеронима Босха "Сад земных наслаждений" находится в Мадриде, в национальном музее "Прадо". В Петербурге нет ни одной работы нидерландского живописца. В запасниках Эрмитажа долгие годы хранилась картина, считавшаяся копией, выполненной в 19-м веке. Как известно, полотно Босха состоит из трех частей: на створках изображены рай и ад. Центральная часть рассказывает о плотских удовольствиях и соблазнах земной жизни – именно копия этой части и хранилась в Зимнем дворце.

- Картина никому не была интересна, ну мало ли существует копий на свете? - рассказывает Metro художник-реставратор Валерий Бровкин. – Только когда начали готовиться 500-летию Босха, решили ее отреставрировать. И выяснилось, что никакой это не 19-й век, а вторая половина 16-го.

Сотрудники Эрмитажа провели исследования и определили время произрастания дерева, из которого выполнен подрамник. В результате работу неизвестного мастера датировали 1556-1558 годами, также стало известно, что выполнена она в Нидерландах.

- Картина была очень темная и грязная, очевидно, что ее уже не раз реставрировали, и в последний раз это происходило в 19-м веке. Обнаженные тела персонажей прикрыли тряпочками. Практически полностью несколько раз переписывали небо, меняли прически. До расчистки работы казалось, что у всех персонажей одинаковый цвет волос, а после оказалось, что это не так.

По словам сотрудников Эрмитажа, работа последователя Босха не повторяет знаменитый "Сад земных наслаждений", а перерабатывает в соответствии со своим временем и пониманием живописи.

- Полотно последователя гораздо меньше по размерам, и у него нет створок, как у триптиха Босха, - говорит куратор выставки Николай Зыков. – К тому же, если приглядеться к персонажам, то многие из них отличаются. Другие прически, пластика, направление движения. Эта работа точно не может быть коммерческой копией.

Имя автора картины, ставшей экспонатом Меншиковского дворца, пока неизвестно.

- Возможно, в будущем, если искусствоведы обнаружат другие работы, выполненные в той же технике и в то же время, у последователя появится имя. Но когда это произойдет, неизвестно, - рассуждает Валерий Бровкин.

С 12 по 30 ноября для посетителей выставки "Последователь Иеронима Босха "Сад земных наслаждений". К завершению реставрации" вход во Дворец Меншикова бесплатный.