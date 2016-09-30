В Петербурге продолжает бушевать порывистый ветер, о котором накануне предупреждали в управлении МЧС. 30 сентября порывы достигают в некоторых районах города до 13 метров в секунду. Как сообщили очевидцы, днем 30 сентября частично обрушилась облицовка с утеплителем. В резульате у бизнес-центра «Содружество» на Коломяжском проспекте, 27 были повреждены 3 авто.

- С БЦ "Содружество" упал кусок утеплителя, Volkswagen сломал крышу, Honda -переднее стекло, у Porsche - поцарапан бок.

Ранее сообщалось, что в Петербурге и Ленобласти ветер также повалил несколько деревьев на авто.

Поваленные штормом деревья повредили несколько авто в Петербурге и Ленобласти (фото)