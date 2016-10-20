На улице Дыбенко в одном из домов промышленной зоны полицейские закрыли подпольный цех по производству алкоголя. 18 октября представители МВД провели проверку и нашли шесть тысяч литров коньяка, водки и портвейна, сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Из оборота изъяли 12 тысяч полулитровых бутылок контрафакта. Общая сумма «паленой» продукции - 550 тысяч рублей. Часть изъятого полицейские передали на экспертизу, другая часть отправили на ответственное хранение.

По итогам было возбуждено дело об административном правонарушении - для граждан это грозит штрафом до двух с половиной тысяч рублей, для юридических лиц - от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией готового продукта и орудий производства.

Еще один производитель контрафактного алкоголя из Всеволожского района предстанет перед судом. 18 октября Главное следственное управление завершило расследование. Подследственный - 39 - летний безработный, который в пристройках к дому организовал подпольное производство летом прошлого года.

Произведенные кустарным способом водка и коньяк реализовывались под чужими товарными знаками. К изготовлению контрафакта подследственный привлек граждан других государств, которые, по материалам дела, о незаконности действий не знали.

Из оборота было изъято более 33 тысяч бутылок на сумму более полутора миллиона рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд. На время рассмотрения обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Материалы по иностранным гражданам, которые работали на производстве, переданы в Управление по вопросам миграции МВД Санкт-Петербурга.