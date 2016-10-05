В Красносельском районе завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который расплатился за дорогостоящий смартфон поддельными банковскими купюрами Центрального банка Российской Федерации, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

В июне этого года на проспекте Маршала Казакова 34-летний ранее судимый житель города Новодвинска Архангельской области расплатился за дорогостоящий смартфон 50 тысячами фальшивых рублей.

Как выяснилось в ходе следствия, мужчина знал, что отдает ничего не подозревающему продавцу поддельные купюры.

Материальный ущерб, причиненный потерпевшему, оценивается в 72 тысячи рублей.

Поймать фальшивомонетчика удалось благодаря фотороботу. Преступник был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, где написал явку с повинной.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей.