В мае этого года житель Петербурга решил отомстить своей знакомой, не разделившей его чувства.

Выбив входную дверь, он ворвался в квартиру женщины, разлил по комнате смесь бензина и дизельного топлива и поджог ее, сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

В результате устроенного отвергнутым влюбленным пожара пострадала квартира. Общий ущерб составил 145 тысяч рублей.

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга направила в Октябрьский районный суд уголовное дело в отношении поджигателя.

"Обвиняемый полностью признался в совершении преступления и раскаялся в содеянном, пояснив свои действия местью из-за неразделенных чувств", - говорится в сообщении прокуратуры.