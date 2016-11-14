Невский районный суд Петербурга отправил мужчину в колонию строго режима за разбойное нападение на магазин.

Как рассказали в прокуратуре города, мужчина обвинялся в разбое с применением предмета, используемого в качестве оружия в составе группы лиц.

Следствие установило, что в ноябре 2015 года подсудимый вместе с двумя подельниками напал на продавца магазина. Угрожая женщине предметом, похожим на пистолет, он потребовал отдать ему выручку. Однако грабителям пришлось довольствоваться малым: в кассе было всего 600 рублей.

После совершения преступления мужчину задержал и передал полиции работник магазина. Его соучастники скрылись с похищенными средствами. Их личности до сих пор не установлены.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.