Вечером 8 октября в лифте дома №10 на проспекте Кузнецова неизвестный мужчина ограбил двух школьниц, угрожая им деревянным бруском. Об этом пишет "Фонтанка".

Злоумышленник вошел в кабину вместе с двумя 12-летними девочками и, едва лифт отъехал от первого этажа, потребовал у школьниц телефоны. Выхватив деревянный брусок, он пригрозил избить девочек, если они добровольно не расстанутся со своими мобильными.

Дети отдали преступнику телефоны LG стоимостью 9 тысяч и Vega ценой 4 тысячи.

Нападавший был одет в темные джинсы и белую рубашку. Брусок он спрятал в рюкзаке.

Приметы преступника переданы полиции. Ведется расследование.