Вечером 8 октября в лифте дома №10 на проспекте Кузнецова неизвестный мужчина ограбил двух школьниц, угрожая им деревянным бруском. Об этом пишет "Фонтанка".
Злоумышленник вошел в кабину вместе с двумя 12-летними девочками и, едва лифт отъехал от первого этажа, потребовал у школьниц телефоны. Выхватив деревянный брусок, он пригрозил избить девочек, если они добровольно не расстанутся со своими мобильными.
Дети отдали преступнику телефоны LG стоимостью 9 тысяч и Vega ценой 4 тысячи.
Нападавший был одет в темные джинсы и белую рубашку. Брусок он спрятал в рюкзаке.
Приметы преступника переданы полиции. Ведется расследование.