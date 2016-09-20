Конкурс на модернизацию системы электронного контроля оплаты проезда объявило Государственное казенное учреждение «Организатор перевозок».

Из документации следует, что в Петербурге появится билет на 90 минут, которым можно будет пользоваться на автобусных, трамвайных, троллейбусных маршрутах. При этом в метро билетом можно будет воспользоваться только один раз.

Суточный проездной будет действовать от одного до семи суток с момента оформления. Предполагается, что пассажир сможет сам выбрать продолжительность проездного. Количество поездок по нему в метрополитене будет ограничено, а на наземном общественном транспорте - неограниченно.

Стоимость новых проездных билетов пока неизвестна.

Напомним, что о появлении суточного проездного билета на 90 минут еще в июле рассказывал председатель комитета по транспорту Александр Головин на отчетной коллегии ведомства.