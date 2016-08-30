Чуть не закончилась бедой накануне в Петербурге прогулка на лодке по Финскому заливу. На борту судна находились дети. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе МЧС города

Сообщение о том, что у Зеленогорска плавсредство не может причалить к берегу из-за волн и ветра, поступило в МЧС 29 августа около шести часов вечера.

- Лодка находилась на отдалении примерно двух миль от берега, - уточнили Metro в пресс-службе МЧС, - На борту находились пять человек, двое из которых – дети. К ним на помощь поспешил спасательный катер Поисково-спасательной службы Петербурга. Около семи часов вечера в сопровождении спасателей судно было доставлено к причалу Териоки в городе Зеленогорск. Никто из его пассажиров не пострадал.

Напомним, на 29 августа синоптики прогнозировали сильные дожди, грозы, усиление ветра и подъем волны по Невской губе Финского залива. Об этом МЧС предупреждало жителей Северной столицы. Капитан судна не имел права выходить в море.

Государственная инспекция по маломерным судам начала проверку по факту действий капитана корабля. Он может быть привлечен к административной ответственности.