Делом об упавшей ледяной глыбе на женщину и её годовалую дочь займется следственный комитет Петербурга. Об этом Metro сообщила Евгения Амелина, крестная мать девочки.

Случай произошел 17 ноября. Мать годовалой девочки Светлана шла в детский сад за старшим сыном, в коляске была её дочь Мария. Около дома № 32 на Большом проспекте В.О. с крыши сорвался большой пласт снега.

- В какой-то момент я услышала жуткий грохот, нас накрыло, как лавиной. Снегом и льдом с крыши завалило и меня, и коляску. Меня сбило с ног, из-подо льда не было видно моей дочери. Пока я раскапывала ее, я думала, что малышка не выжила. Потом она закричала – все лицо было в крови, - рассказала Светлана.

Как пояснила Metro Евгения Амелина, мать постоянно находится рядом с ребенком, на лечение её самой пока нет времени. Удар был такой силы, что коляска, в которой ехала девочка, не подлежит восстановлению.

- Мать и дочь доставили в городскую больницу № 2 имени Марии Магдалины. У девочки врачи диагностировали обширную гематому головы, многочисленные ссадины на лице и по всему телу. Саму Светлану не обследовали, так как она сейчас непрерывно находится с малышкой. Однако есть подозрение на сотрясение мозга - основной удар пришелся ей на голову, а от нее уже все отскочило. Ссадины на руках и лице.

По словам Евгении, ребенок сейчас в шоковом состоянии, постянно плачет, находится под постоянным наблюдением.

В здании, с кровли которого обвалился лед, расположены казармы Морского кадетского корпуса. Участок тротуара не был огорожен специальной лентой. Об этом рассказывает сама Светлана, подтвердили и очевидцы, которые оказали первую помощь и вызвали скорую. В отношении управляющей компании, эксплуатирующей здание, по заявлению супруга пострадавшей отделением следственного комитета РФ по Василеостровскому р-ну возбуждено уголовное дело.