Петроградский суд Петербурга вынес приговор в отношении жительницы Петербурга, которая, притворяясь риелтором, похитила 450 тысяч рублей. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

Представляясь сотрудницей компании "Абсолют Дом", мошенница предлагала услуги по приобретению в собственность жилой комнаты. В качестве залога она получила 450 тысяч рублей.

Этими деньгами лже-риелтор распорядилась по своему усмотрению. Никаких действий по передаче комнаты в собственность потерпевшим она не предприняла.

- В судебном заседании Ахматшина свою вину в совершении этого преступления не признала, пояснив, что потерпевшую она не обманывала, а честно выполняла взятые на себя обязательства по поиску комнаты и последующей передаче ее в собственность. Обстоятельства, по которым комната так и не была приобретена, от нее не зависели, - рассказали в ведомстве.

Преступление мошенница совершила в период условного осуждения за совершение аналогичных преступлений. С учетом всех обстоятельств суд назначил лже-риелтору наказание в виде лишения свободы на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.