Экстренное заседание Комиссии по ЧС под председательством главы администрации Выборгского район было созвано из-за обрушения верхнего этажа дореволюционного здания завода "Новый Лесснер", сообщила пресс-служба администрации.
"По решению заседания Комиссии сотрудники МЧС проверяют правила ведения работ строительства, на месте круглосуточно дежурят сотрудники администрации и полиция, оцепившая здание. Ленсвет отключил и обесточил провода, выставлены патрули ДПС", - говорится в сообщении.
Передвижной пункт Комиссии по чрезвычайным ситуациям будет работать всю ночь.
Ликвидацией последствий на месте обрушения занимаются четыре единицы спасательной техники, шесть единиц строительной техники и спасатели.
До утра планируется провести демонтаж необратимо аварийных конструкций здания.
Большой Сампсониевский проспект перекрыт в обе стороны, до утра перекрыто движение от ул. Литовской до ул. Александра Матросова.
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