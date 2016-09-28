Ею стала 23-летняя жительница Лонг-Айленда Джен Сельтер. В Инстаграме девушка зарегистрировалась четыре года назад, и за этот срок на неё подписалось почти 10 млн человек, в том числе певица Рианна. Причина такого успеха аккаунта становится очевидна, как только заглянешь на страницу Джен. Она – счастливая обладательница очень аппетитной попы. Модель не стесняется поворачиваться к камере спиной и почти каждый день демонстрирует свои прелести в обтягивающих и просвечивающих нарядах. Американка...