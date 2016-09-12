Курбан-байрам в Петербурге 12 сентября собрал мусульман в главной мечети города - на "Горьковской". Из-за большого праздника и традиционного скопления молящихся у Соборной мечети, на вход закрывалась станция метро "Горьковская" - с 8 до 10 утра. Также для движения был ограничен ряд улиц на Петроградке. Автомобилисты уже докладывают, что 12 сентября автомобилистам в центре пришлось нелегко.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения. Обычно в этот день верующие забивают баранов, чтобы приготовить праздничные блюда и угостить ими всех желающих. Петербургских мусульман попросили забивать баранов только в отведенных для этого местах.

12 сентября в Петербурге также отмечается большой православный праздник - День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, в честь которого состоится общегородское праздничное шествие – Крестный ход. Он начнется в 11 часов у Казанского собора и пройдет до 12.30 до площади Александра Невского.

Петербуржцы сообщают из центра города, что в связи с Крестным ходом от Казанского собора ряд улиц уже закрыт для движения. Подробнее о ходе праздника и перекрытых улицах ЗДЕСЬ.