Окунуться в атмосферу советских времен и узнать о жизни в ленинградских коммуналках теперь можно в особняке Румянцева в Петербурге. 15 декабря здесь открылась выставка «Коммунальный рай, или Близкие поневоле».

В бывшей коммуналке, которая теперь принадлежит Музею истории Санкт-Петербурга, разместили сотни предметов советского быта.

В четырёх жилых комнатах с помощью экспонатов организаторы воссоздали истории типичных обитателей ленинградских коммуналок.

– В первой комнате живёт бывшая хозяйка всей квартиры, её «уплотнили» после революции, – рассказала Metro автор концепции выставки Эльвира Пияева. – Вторая история – о молодой семье, переехавшей из деревни.

– В третьей комнате живёт неформал, и это легко определить по предметам быта, – продолжает Пияева. – Тут можно увидеть пластинки иностранных рок-групп, плакат с портретом Элвиса Пресли и совершенно уникальный экспонат – фарфоровые чашки, украденные из гостиницы «Интурист».

В четвёртой комнате «поселили» барда-художника.

– Он водит гостей, играет на гитаре и раздражает соседей, они его тихонько ненавидят, – говорит Пияева.

На открытие выставки пришёл и бывший жилец этой квартиры – заместитель председателя Союза писателей Петербурга Сергей Арно.

– Я до 12 лет жил тут с ро­дителями и сестрой, – рассказал он Metro, – в соседней комнате трубач часто репетировал похоронные мелодии, а за стенкой от нас жил капитан первого ранга... Бывали склоки, но мы жили дружно.