Приморский районный суд вынес приговор кассирше, которая украла 600 тысяч рублей. За преступление с использованием служебного положения женщина получила 1,5 года условно, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Сотрудница одной из компаний обвиняется за хищение денежных средств, совершённое в мае этого года. Будучи старшим кассиром, подсудимая присвоила 600 тысяч рублей.

Было возбуждено угловное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищении чужого имущества, вверенного ей, с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Учитывая личную характеристику обвиняемой и наличие смягчающих обстоятельств, суд принял решение назначить женщине наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.