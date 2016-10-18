Крупное ДТП случилось в Петербурге с участием "Яндекс.такси". Как сообщают очевидцы, автомобиль загорелся.

"На пересечении Заслонова и Боровой "Яндекс-такси" врезалось в "Газель" и загорелось", - сообщили с места события свидетели ДТП.

По уточненным данным, загорелся газовый баллон "Газели" и огонь перекинулся на обе машины.

На место тут же прибыли пожарные, огонь локализован. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

Очевидцы сообщают, что такси врезалось в стоящий у обочины припаркованный грузовичок.

"Вчера вечером эта "Газель" три раза орала сигналкой. Наверное, хозяина звала, с просьбой переставить ее...", - горько шутят автомобилисты и предполагают, что ДТП могло произойти из-за сложного перекрестка, на котором и встретились два автомобиля.