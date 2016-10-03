Инцидент произошел в Выборгском районе Петербурга.

По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, на 35-летнего инспектора ДПС ГИБДД напали около дома на Новороссийской улице.

Мужчина был госпитализирован и после оказания медицинской помощи направлен на амбулаторное лечение.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, их коллега был избит во дворе собственного дома.

В настоящий момент по факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств данного происшествия. Ведутся поиски злоумышленников.