Станция метро "Пушкинская" была закрыта на вход и выход сегодня днем.

- Станцию закрыли в 13.32 по техническим причинам, - сообщили Metro в информационной службе Петербургского метрополитена.

Причиной закрытия стал подозрительный пакет, в котором специалисты обнаружили обувную коробку. После проверки в 14.03 станция возобновила свою работу в штатном режиме.

Позже в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург" появилась информация о том, что на проспекте Римского-Корсакова эвакуировали отделение Сбербанка из-за оставленного кем-то пакета.

- Сегодня какой-то День пакета. Сообщения о подозрительных предметах так и сыплются, - шутят одни пользователи соцсетей.

- Кто-то развлекается, - предполагают другие.

Напомним, что сегодня также закрывали станцию метро "Улица Дыбенко" и поликлинику в Невском районе. Причиной, по словам очевидцев, стали сообщения о бомбе.

Метро "Улица Дыбенко" и поликлинику в Невском районе Петербурга закрывали на проверку