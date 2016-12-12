В Петербурге 11 декабря около четырех часов дня в квартиру по улице Орджоникидзе ворвалась компания молодых людей. Как сообщают СМИ, один из них ударил пожилую женщину. Затем похитили 20-летнюю женщину.

Один из троих молодых людей - жених той самой украденной девушки. Она проживает с матерью и 68-летней бабушкой, которая и пострадала при нападении компании молодых людей. Пожилую женщину направили в больницу №26 для оказания медицинской помощи.

Около часа ночи 12 декабря поступило заявление в полицию от родственников невесты.

Как уточняют СМИ, правоохранительные органы Московского района даже вели переговоры с семьей похитителя.

Как пояснили Metro в пресс-службе МВД, никто ни с кем переговоры не вел. Заявление родственники невесты забрали через некоторое время, а ситуация оказалась лишь национальным обычаем. Почему при этом пострадала 68-летняя женщина, которой была нанесена травма, не уточняется.