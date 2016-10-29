В Санкт-Петербурге из автосалона на Витебском проспекте похитили четыре автомобиля марки "Шкода Октавиа" на общую сумму 2,8 миллиона рублей. Об этом в субботу сообщает "Фонтанка".

В краже подозревается 38-летний петербуржец. Сотрудники правоохранительных органов задержали его у дома на улице Решетникова, где он и проживает. Позже мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Где в данный момент находятся похищенные автомобили, пока неизвестно. Предполагается, что подозреваемый производил хищения путём злоупотребления доверием.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".