В Петербурге разыскивают 6-летнего мальчика - Даниила Рябых. С просьбой к жителям помочь в поисках обратились судебные приставы. После развода суд постановил, что Даниил должен жить с мамой, но отец не согласился с этим решением, забрал ребенка и скрылся.

- После принятия соответствующего решения Петроградским районным судом Санкт-Петербурга отец ребёнка – Рябых Олег Викторович забрал сына и скрылся вместе с ним. В связи с этим было заведено разыскное дело, - сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Санкт-Петербургу.

Отец Даниила - Олег Рябых зарегистрирован по адресу: Петербург, Петровский проспект, д. 14.

- Если вы располагаете какой-либо информацией относительно местонахождения ребенка или его отца, просьба незамедлительно сообщить об этом по телефонам: г. Москва 8 (495) 531-01-17; 531-01-36; 531-01-69, г. Санкт-Петербург 8(812)387-02-67, 8-921-090-11-78, - говорится в сообщении приставов.

Добавим, историй, когда после развода отцы идут на крайние меры и увозят детей, происходит немало. Один из самых ярких скандалов - с актером Андреем Паниным, который забирал свою дочь от матери насильно.

Также уже два года разыскивают маленького петербуржца Мишу Левицкого, которого забрал отец и до сих пор никаких следов объявленного в розыск Романа Левицкого и его сына полицейские не нашли.