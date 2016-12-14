Серьезное ДТП случилось в Петербурге утром 14 декабря. Автомобиль сбил пешеходов на улице Ленсовета, у дома №50. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы случившегося.

"От м. Звездная до улицы Орджоникидзе на ул. Ленсовета - ДТП. На пешеходном переходе сбили людей. Будьте аккуратны и внимательны на дорогах!", - рассказала Любовь Колодяжная.

"Сбила девушка на KIA на переходе", - уточняют автомобилисты.

По предварительным данным, в ДТП пострадали взрослые и ребенок.

"Четверо - муж и жена, бабуля и внук!".

"Пожилая женщина точно, еще одного не видно было. По одежде на ребенка похоже", - докладывают с места аварии прохожие.

На место прибыли врачи скорой помощи и полиция. Травмы у пешеходов серьезные.

"Две реанимации и скорая. Прибежала и в одну из реанимаций влетела мама....ее оттуда выставили врачи со словами "ребенку и так тяжело..." и без мамы машины с мигалками уехала", - сообщают свидетели аварии.