Петербургский грабитель придумал хитрый способ заманивать своих жертв: он разместил в Интернете объявление о продаже электроплит.

Как рассказали в прокуратуре Пушкинского района Санкт-Петербурга, с покупателями мужчина встречался исключительно по вечерам в квартирах незаселенного дома.

У первой жертвы преступник, угрожая предметом, похожим на пистолет, отнял все имущество на общую сумму 32 тысячи рублей. Второму потерпевшему грабитель нанес 15 ударов колюще-режущим предметом в область головы, шеи, тела. Затем злоумышленник забрал у жертвы вещи на сумму 16 тысяч рублей.

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга признал мужчину виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.