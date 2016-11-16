В дорожных предприятиях Петербурга сформированы мобильные бригады для выполнения срочных работ по очистке патрубков – технологических отверстий в поребриках, через которые талая вода уходит в канализацию. Об этом сообщили в комитете по благоустройству.

Мобильные бригады созданы в связи с оттепелью, которая начинается в Петербурге. По прогнозам синоптиков, уже к этим выходным температура поднимется до +7 градусов.

Плюсовая температура продержится в Петербурге до конца ноября, и снег, засыпавший город в начале ноября, может полностью растаять.

Дорожные службы усиленно готовятся к таянию снегов. За ночь с 15 на 16 ноября дорожными предприятиями было вывезено более 50 тысяч кубов снега. Утром активизированы работы по вывозу снега на участках улично-дорожной сети, где возможен застой воды.

- Основные работы по вывозу снега ведутся в ночное время, но для того, чтобы убрать валы как можно быстрее, специалисты сейчас активно работают на улицах и днем, - отметили в комитете по благоустройству. - Напомним, за первые дни ноября Петербург накрыли 74 см снега. Дорожные службы, как и в прошлом году, не используют реагенты для растапливания снега – осадки механически сметают к лотковой зоне, формируют валы, которые затем грузят в самосвалы и вывозят на снегоплавильные пункты. Такой способ уборки является более сложным, но позволяет сохранить экологическое благополучие города и обеспечить комфорт его жителям.

Кроме того, в комитете заявили, что, по прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии в декабре 2016 года температура воздуха будет близкой к норме, которая составляет -4,6 градуса, а осадки составят 5-7 см.