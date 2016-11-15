Лидер рок-группы "Чиж&Со" Сергей Чиграков был госпитализирован в Петербурге, сообщает "Радио Балтика".

Информацию о госпитализации музыканта подтвердил директор группы "Чиж&Со" Андрей Асанов.

Сергей Чиграков был отправлен в больницу на обследование из-за проблем со здоровьем. Подробности госпитализации музыканта пока не разглашаются.

Отмечается, что состояние Чигракова не вызывает опасений.

Тем не менее, гастроли группы "Чиж&Со" в Челябинске и Тюмени 16 и 17 ноября были перенесены на декабрь.



Сергей Чиграков – вокалист, гитарист и автор песен рок-группы "Чиж&Со" основанной музыкантом в 1990 годах.