Почти с десяток случаев падения снега и сосулек на прохожих и припркованные авто произошли за 17 ноября. О них рассказали горожане в социальной сети, подтвердив свои слова фотографиями.

- Проспект Металлистов, 85. Глыбы льда упали с крыши и повредили машину: разбита фара, бампер, - пишут в паблике "ДТП и ЧП / Петербург". - Выглядит так, как будто чистили крышу, несмотря на припаркованные автомобили, потому что сосульки на половине крыши расчищены, а на половине крыши висят.

- Сосулька упала на крышу крыльца и пробила её, - делятся фото очевидцы. - Никто не пострадал.

- На Кузнечном переулке с дома 8 сосульки падают с крыш на машины, - пишут прохожие, сделавшие кадры с места происшествия.

- На Московском, 205, на наших глазах льдина разбила голову мужчине. Он жив. Но задело по касательной. Там куча льда.

- Сегодня в 12.10, на Малом проспекте П.С. у дома 63 с крыши упала льдинка на машинку. А если бы на человека?

Напомним, что ранее произошло ещё несколько аналогичных случаев.

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