Бывшего сотрудника полиции обвиняют в превышении полномочий с применением насилия и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.

Уголовное дело было возбуждено после случая с водителем автомобиля «Опель Астра» осенью прошлого года.

Будучи старшим инспектором группы по розыску отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Калининскому району, обвиняемый остановил мужчину, чтобы проверить документы. Между водителем и инспектором возник конфликт. Обвиняемый вытащил мужчину из салона авто и избил, нанеся ему тяжелые травмы.

За свои действия экс-инспектор ГИБДД будет отвечать перед судом. Он может лишиться свободы на срок до 15 лет.